Orbán Viktor és a DPK: Kecskeméten folytatódik a békemisszió

A hétvége legfontosabb eseménye kétségkívül a kecskeméti háborúellenes gyűlés lesz, ahol Orbán Viktor miniszterelnök iránymutatása mellett a Hír TV kamerái és Futó Boglárka műsorvezetése biztosítja a teljes nyilvánosságot. A digitális polgári körök szervezésében megvalósuló esemény nyitánya az Attraction Látványszínház produkciója lesz, amelyet a kecskeméti élő közvetítés révén bárki otthonról is követhet.