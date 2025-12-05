Áradnak a jelöltek, de a gát Brüsszelben épül: káosz a színfalak mögött

A politikai oknyomozás célkeresztjébe ezúttal a Tisza Párt került, hiszen a Célpont legújabb adása lerántja a leplet arról, hogyan zajlik a színfalak mögött a jelöltállítás, amelynek valódi irányítóközpontja nem Budapest, hanem Brüsszel. A rendszerben tapasztalható megtévesztés és káosz világosan mutatja, hogy a sorsdöntő 2026-os választások kimenetelét nem a véletlenre bízzák, hanem egy külföldről diktált, előre eldöntött lista alapján játsszák el a demokráciát a gyanútlan jelentkezőkkel.