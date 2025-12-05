Kecskemét a béke szigete: Orbán Viktor és a Hír TV a helyszínen

A hétvége legfontosabb közéleti eseménye kétségkívül a szombati Háborúellenes Gyűlés lesz, amelynek ezúttal Kecskemét ad otthont, és amelyet a Hír TV stábja a legmagasabb szakmai színvonalon közvetít. A rendezvény kiemelt pillanata Orbán Viktor miniszterelnök iránymutatása lesz, aki várhatóan részletesen elemzi a békekötés folyamatának jelenlegi helyzete körüli diplomáciai manővereket és lehetőségeket. Annak érdekében, hogy a nézők semmiről ne maradjanak le, a csatorna egy exkluzív hírfolyam keretében, a modern technika eszköztára segítségével hozza el a hangulatot és a legfontosabb beszélgetéseket közvetlenül az otthonokba.