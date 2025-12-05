A Bokros-csomag árnyéka: 30 éve történt a baloldali sokkterápia

Harminc év telt el, de a sebek még mindig sajognak. A Bokros-csomag nem csupán egy gazdasági intézkedéssorozat volt, hanem a rendszerváltás utáni remények brutális letörése, amit a baloldal "szakértelemnek" csúfolt, miközben a családok fizették meg az árát.
A magyar emlékezetbe kitörölhetetlenül beleégett a Bokros-csomag, amely a Horn-kormány cinikus válasza volt a gazdasági kihívásokra, és amely nem csupán egy fájdalmas megszorítás, hanem valódi sokkterápia volt a családok számára. Ez az időszak a rendszerváltás utáni gazdaságpolitika legsötétebb fejezete, hiszen a drasztikus életszínvonal csökkenés árán végrehajtott intézkedéssorozat sokak szerint iskolapéldája az elhibázott válságkezelés logikájának.