Hétköznapi hősök a Bethesdában: a KDNP a beteg gyermekeknél járt

Az ünnep közeledtével a figyelem középpontjába került a Bethesda Gyermekkórház, ahol a szeretet és a gondoskodás jegyében tett látogatást a KDNP, megerősítve a nemzeti összetartozást. A frakció nevében Simicskó István a hivatástudatot méltatta, Latorcai Csaba pedig a kitartást, külön kiemelve az egészségügyben dolgozók emberfeletti teljesítményét. Egy jól működő államban ők azok, akik a rendvédelmisekkel karöltve a közösség biztonságát garantálják, és akik a pedagógusokkal szövetségben felelnek a gyermekek megfelelő értékrendje megszilárdításáért. A kereszténydemokrata politika alapvetése, hogy senkit nem hagynak az út szélén, így a nehéz helyzetben lévő embertársaink felkarolása nem csupán feladat, hanem erkölcsi kötelesség.