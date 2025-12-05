Hankó Balázs szerint brutális elvonás jöhet az iskolákban

Nevetséges naivitás azt hinniük, hogy a Tisza Párt tervei örökre titokban maradhatnak előttünk, hiszen Hankó Balázs tűpontosan látja a veszélyt. A kultúráért és innovációért felelős miniszter figyelmeztetett: a brutális megszorítások elsődleges áldozatai a gyanútlan pedagógusok lennének, ám ez a rombolás sajnos csak egy nagyobb terv része.

Hankó Balázs nem hagyja annyiban

Már augusztusban kilógott a lóláb, amikor kiszivárgott, hogy a "szakértői" kormányzás álarca mögött valójában gátlástalan pénzbehajtás zajlik az oktatás kárára. A miniszter azonban a Monitor műsorában világossá tette: van erő, amely megálljt parancsol ennek az ámokfutásnak. Nem hagyjuk, hogy a pedagógusokkal fizettessék meg mások politikai ambícióit. A kártyákat kiterítettük, a döntés most már a józan ész kezében van.