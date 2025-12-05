Ruszin-Szendi Romulusz elszólta magát

Választási csalásra készülhet a Tisza Párt - erről szólta el magát Magyar Péter legfőbb bizalmasa. Az Ellenpont szúrta ki, hogy Ruszin-Szendi Romulusz a Jó Szerencsét Tisza-sziget tatabányai fórumán arról beszélt, hogy a külföldön élő magyarok szavazatára is számít a Tisza Párt, majd előre vetítette, hogy szervezetten kívánják szállítani a voksolókat. Elmondása szerint kifejezetten gyűjtik az erre vállalkozó személyeket.

Az Ellenpont megjegyezte, hogy repülőjegy vásárlása és a buszút finanszírozása kapcsán erősen felmerülhet a választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény elkövetése is,

és a választási eljárásról szóló törvény megsértése is.

Hiszen - mint a portál írja - ellenszolgáltatást kapnak kvázi a szavazatért cserébe.