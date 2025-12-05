NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld

Magyar Vállalkozók Napja: a miniszterelnök élőben beszél a jövőről

Miközben Európában a bizonytalanság az úr, idehaza a munka és az építkezés ünnepe zajlik. A Magyar Vállalkozók Napja ugyanis több mint protokolláris esemény: stratégiai szövetségkötés a gazdaság valódi motorjával.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Frissítve: 31 perce
Vágólapra másolva!

A naptárban kiemelt jelentőséggel bír december első péntekje, hiszen ma tartják a Magyar Vállalkozók Napja központi rendezvényét, ahol a jövő gazdasági irányvonalait Orbán Viktor jelöli ki. A Hír TV stábja természetesen a helyszínen van, hogy megmutassa, hogyan ünneplik a magyar gazdaság motorja gyanánt tisztelt szereplőket. Tartson velünk, hiszen a műsorban élő közvetítés 16.30 órától várja nézőinket.

 

Továbbiak a témában