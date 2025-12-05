Kiszáradó kutak a déli határon: Szerbia nehéz tél elé néz?

A régiót fenyegető üzemanyag-krízis nyomába eredt a Célpont, hogy kiderítse, valójában mekkora bajban van Szerbia. A riport rávilágít, hogy a déli energiaellátás recseg-ropog, amit tovább súlyosbíthat az ellátási láncok összeomlása a nemzetközi piacokon. Magyarország számára nem közömbös a szomszédos ország stabilitása, ezért aggasztóak azok a hírek, amelyek szerint Belgrádban valós probléma lehet a stratégiai tartalékok hiánya a téli időszak előtt.