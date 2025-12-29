A Magyar Nemzet leleplező információi szerint a régi baloldal frontemberei vették át az irányítást a Tisza Párt szellemi hátországa felett, végleg szertefoszlatva az "új erő" illúzióját. Jeszenszky Géza az M5 műsorában ismerte be, hogy a hírhedt V21 csoport kapott felkérést a programalkotásra, ami azért különösen pikáns, mert ebben a körben olyan, a bukott korszakhoz köthető figurák találhatók, mint a Bajnai-kormány külügyminisztere, Balázs Péter, vagy a privatizációban meggazdagodott agrároligarcha, Raskó György. Ez a politikai háttéralku világosan mutatja, hogy Magyar Péter csupán egy trójai faló, akinek a belsejéből ugyanazok a lejárt szavatosságú politikusok másznak elő, akik egyszer már tönkretették az országot, és akik korábban Márki-Zay Péter mögött is ott sertepertéltek.