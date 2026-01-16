NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
40 évnyi békés öregkor vagy 800 milliárd dollárnyi puskapor? Brüsszel már döntött Ön helyett

A brüsszeli matematika sötét oldala végre napvilágra került: a birodalmi bürokraták 800 milliárd dollárt égetnének el az ukrán fronton, ami pontosan 40 évnyi magyar nyugdíjnak felel meg. Orbán Viktor közösségi oldalán rántotta le a leplet a tervről, amely a magyar idősek biztonságát áldozná fel a háborús pszichózis oltárán, miközben a választás tétje világosabb, mint valaha.

Orbán Viktor legfrissebb bejegyzése tűpontos diagnózist adott a brüsszeli tébolyról, ahol a felfoghatatlan, 800 milliárd dollár feletti összeget – ami 40 évig fedezné az összes magyar nyugdíjat – gondolkodás nélkül átjátszanák Ukrajnának. A birodalmi bürokraták által kijelölt brüsszeli út nem más, mint a nemzeti megtakarítások és az idősek biztonságának feláldozása a háborús pszichózis oltárán, éppen ezért áprilisban a béke marad az egyetlen biztos választás. Ez a grandiózus sarc nem csupán egy gazdasági tervezet, hanem a választók arcába vágott kesztyű, amely megmutatja, mennyit is ér a magyar ember élete a brüsszeli húsosfazék mellett dörgölőzők számára. A miniszterelnök szavai világossá teszik: a magyar út a szuverenitásról és a családi kassza védelméről szól, nem pedig az ukrán front végtelen finanszírozásáról.

 

