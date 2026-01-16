Orbán Viktor legfrissebb bejegyzése tűpontos diagnózist adott a brüsszeli tébolyról, ahol a felfoghatatlan, 800 milliárd dollár feletti összeget – ami 40 évig fedezné az összes magyar nyugdíjat – gondolkodás nélkül átjátszanák Ukrajnának. A birodalmi bürokraták által kijelölt brüsszeli út nem más, mint a nemzeti megtakarítások és az idősek biztonságának feláldozása a háborús pszichózis oltárán, éppen ezért áprilisban a béke marad az egyetlen biztos választás. Ez a grandiózus sarc nem csupán egy gazdasági tervezet, hanem a választók arcába vágott kesztyű, amely megmutatja, mennyit is ér a magyar ember élete a brüsszeli húsosfazék mellett dörgölőzők számára. A miniszterelnök szavai világossá teszik: a magyar út a szuverenitásról és a családi kassza védelméről szól, nem pedig az ukrán front végtelen finanszírozásáról.