A miniszterelnök sorsdöntő napról beszélt – így üzent Orbán Viktor a Békemenet előtt

Orbán Viktor hangsúlyozta: a Békemeneten közösen kell kiállni Magyarországért, és megmutatni, hogy az ország nem enged az ukrán zsarolásnak.

A kormányfő szerint a küszöbön álló választás tétje és a nemzetközi politikai nyomás olyan egységet követel meg a magyaroktól, amelyre ritkán van példa a történelemben.

Minden eddiginél nagyobb tömeg indul a Kossuth térre

Az eddigi legnagyobb Békemenetre számítanak március 15-én az esemény szervezői. A Civil Összefogás Fórum elnöke szerint több százezren lesznek a rendezvényen. Csizmadia László elmondta, hogy a gyülekező az Elvis Presley téren lesz, ahonnan a Kossuth térre vonulnak, hogy meghallgassák a miniszterelnök ünnepi beszédét.

(A március 15-i Békemenetet, valamint Orbán Viktor beszédét a HírTV élőben közvetíti.)