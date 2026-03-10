Szentkirályi Alexandra: Aki nem lép egyszerre, nem kap eurót estére

Szentkirályi Alexandra: "Nézzük meg a lengyeleket, vagy nézzük meg a németeket, ahol egyébként a német fiatalok az utcára menve tiltakoznak a sorkatonaság ellen. De ugye Ruszin-Szendi Romulusz is elmondta azt, hogyha ők jönnek, akkor, ha úgy van, akkor mindenkit berántanak, hát ezt lehet várni a háborúpárti vezetőktől Európában, és ez várna, ez a sors várna ránk is akkor, hogyha egy háborúpárti Tisza kormány vezetné az országot. Nem fogjuk hagyni, éppen ezért, csak a Fidesz a biztos választás."