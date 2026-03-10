Az olasz autópályákon már több mint 2 euró a benzin literének ára

Olaszországban akkor kezdtek meredeken emelkedni az energiaárak, amikor a római kormány lecserélte az orosz gázt - amit leginkább algériai, azerbajdzsáni, líbiai, norvég, valamint amerikai cseppfolyós gázzal, LNG-vel helyettesít. Az iráni háború okozta áremelkedés után szinte kiürültek a benzinkutak. Aki teheti, metróval és busszal közlekedik.

A baloldali pártok szerint a kormány elhibázott politikája miatt fizetik az olaszok Európa legmagasabb számláit. Az olasz szakminiszter szerint Olaszország hiába rendelkezik az egyik legnagyobb tartalékkal Európában, egy elhúzódó háború itt is nehézségeket okozhat, ezért stratégiát dolgoznak ki az energiabiztonság fenntartására.

A római kormány elindított egy árfigyelő rendszert, amely az indokolatlan áremelések megelőzését szolgálja, különösen az üzemanyag és az élelmiszerek esetében.