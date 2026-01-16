Árokba csúszott a tiszás gőg: Így végződik a „messiásvárás”, ha az észt elönti a pálinka

A Tisza Párt szellemi holdudvara ismét megmutatta, milyen mélyre is lehet süllyedni a „messiási” úton, amikor a párt egyik elkötelezett híve ittasan árokba csúszott autójával. A helyszínen készült felvételek tanúsága szerint a sofőr számára a biztos választás nem a józanság, hanem a teljes kontrollvesztés volt, ami tökéletes metaforája a Magyar Péter-féle politikai ámokfutásnak is. Miközben a brüsszeli húsosfazékhoz dörgölőző mandátum-tolvajok a „szeretet és béke” máza mögé bújnak, a valóság az árokparton hever, ahol a felelőtlenség és az agresszív önbizalom találkozik a sárral. Ez a sajnálatos, mégis szimbolikus eset rávilágít arra, hogy a kormánypárti stabilitással szemben a Tisza-hullám csak a káoszt és az útszéli botrányokat képes szállítani a magyar utakra is.