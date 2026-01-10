Az Operatív Törzs hóhelyzettel kapcsolatos tájékoztatója

Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője sajtótájékoztatót tartott az Operatív Törzs üléséről.
Mukics Dániel tűzoltó alezredes beszámolt az Operatív Törzs intézkedéseiről.
Dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója tájékoztatást adott a mentőszolgálat aktuális tevékenységéről.
Dr. Szondi Zita, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese a kórházakban folyó munkáról beszélt.
Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár a hajléktalanok helyzetéről, illetve a házi segítségnyújtás lehetőségéről számolt be.
Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője a Karitatív Tanács munkájáról adott tájékoztatást.