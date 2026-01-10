Az Operatív Törzs hóhelyzettel kapcsolatos tájékoztatója

Mukics Dániel tűzoltó alezredes beszámolt az Operatív Törzs intézkedéseiről.

Dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója tájékoztatást adott a mentőszolgálat aktuális tevékenységéről.

Dr. Szondi Zita, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese a kórházakban folyó munkáról beszélt.

Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár a hajléktalanok helyzetéről, illetve a házi segítségnyújtás lehetőségéről számolt be.

Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője a Karitatív Tanács munkájáról adott tájékoztatást.