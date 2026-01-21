Az ukrán diplomácia újfent kihúzta a gyufát Szijjártó Péternél

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a kormányülés előtt, hogy miután világossá tették, hogy nem hajlandók semmiképp sem hozzájárulni a magyar emberek pénzének Ukrajnába küldéséhez, s ezáltal a fiatalok jövőjének feléléséhez, Kijevben bekérették a magyar nagykövetet. "Az ukránok most tovább feszítik a húrt Magyarországgal szemben, berendelték a nagykövetünket Kijevben, hogy tiltakozzanak a 800 milliárd dollár Ukrajnába küldése ellen szervezett nemzeti petícióval szemben" - tájékoztatott.