Bokros Lajos szerint nem szabad a 13. havi nyugdíj megszüntetését felvállalni, mert azzal nem lehet nyerni

Nonszensznek tartja a 13. havi nyugdíjat Bokros Lajos. A hírhedt pénzügyminiszter aki az utóbbi időszakban egyre gyakrabban bukkan fel a Tisza Párt hátországában ráadásul azt mondta: a 13. havi nyugdíj eltörlésével nem lehetne választást nyerni, ezért a megszorításos terveket el kellene titkolni a választók elől.

A hír kapcsán Lentner Csaba ezekre a kérdésekre válaszolt:

Ahogy az imént hallhattuk Bokros Lajos nyíltan a 13. havi nyugdíj eltörléséről beszélt, milyen hatással lenne ez az idősekre, úgy hogy a kormány 13. havi és 14. havi plusz juttatással is segíti az időseket?

Bokros Lajos mellett a Tisza-Párthoz közelálló szakértők is folyamatosan kiállnak az adóemelési tervek mellett, egy progresszív adórendszer például, milyen hatással lenne a magyar társadalomra nézve?