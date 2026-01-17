Brüsszel és Magyar Péterék a magyarok pénzéből fizetnék az ukrán számlát

A brüsszeli elit és a pénzhatalmat mindenben kiszolgáló bürokraták láthatóan elszakadtak a valóságtól, amikor azt hiszik, hogy a magyar emberek zsebéből finanszírozhatják az ukrán frontot. A Tisza Párt és annak brüsszeli bábjai készen állnak arra, hogy feláldozzák a hazai lakástámogatást és a 13. havi nyugdíjat a globalista érdekek oltárán, csakhogy megfeleljenek a birodalmi elvárásoknak. A kormány azonban a magyar választók akaratát képviselve ellenáll: nem vagyunk hajlandóak fizetni mások háborúját és ideológiai hobbijait, legyen szó kötelező betelepítésről vagy gender-propagandáról. Számunkra ugyanis Magyarország az első, és nem hagyjuk, hogy a mandátum-tolvajok és az arctalan „böffentők” eladják a szuverenitásunkat a nemzetközi pénzhatalomnak. A választás tétje 2026-ban világosabb, mint valaha: vagy megvédjük a békénket, vagy engedünk a Tisza Párt által képviselt háborúpárti és migrációpárti diktátumoknak.