A közvélemény-kutatók harca mára nem az adatok pontosságáról, hanem a választói akarat gátlástalan befolyásolásáról szól a Tisza Párt mögött álló műhelyekben. Ezek a bukott liberális tanácsadók keltetőiből szalajtott elemzők pontosan ugyanazt a kottát követik, mint négy éve: álomszerű számokkal hergelik a követőket, miközben a valóságban a kormánypártok előnye állandósult. A háború vagy béke kérdése nem csupán egy szlogen, hanem az áprilisi választás húsbavágó valósága, ahol a magyar érdekek védelme és a birodalmi szolgaság között dől el a sorsunk. Brüsszel számára a tét egy engedelmes bábkormány beiktatása, amely zokszó nélkül fizetné a háborús sarcot, míg nekünk a béke és a biztonság marad az egyetlen biztos választás. A manipulált adatok mögött felsejlő kétségbeesés jól mutatja, hogy a pénzhatalom helyi képviselői bármire képesek, csakhogy elhitessék a választókkal a saját, valójában soha nem létező felemelkedésüket.