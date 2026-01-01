Családtámogatás: Több százezer édesanya vált adómentessé

Koncz Zsófia híradónknak elmondta: először a 40 év alattiak számára vezetik be az szja-mentességet, ami 120 ezer anyát érint. Négy év alatt pedig fokozatosan eljutnak oda, hogy minden kétgyermekes édesanya szja-mentessé válik.

A családokért felelős államtitkár kifejtette: az egygyermekes harminc év alatti édesanyáknál 129 ezer, a negyven év alatti kétgyermekes édesanyáknál 189 ezer, míg a háromgyermekes családoknál már 300 ezer forint feletti összeg marad minden hónapban. Koncz Zsófia arra is kitért, hogy a kormány a következő négy évben 4000 milliárd forintot fordít a magyar családokra.

,,Amikor valaki mentesül a 15 és fél százalékos szja alól, az azt jelenti, hogy a nettó jövedelme az 22 és fél százalékkal növekszik, ez például egy 600 ezer, bruttó 600 ezer kereső édesanya esetében havi szinten nettó 90 ezer forint pluszt jelent." - hívta fel a figyelmet a Kopp Mária Intézet elnöke. Fűrész Tünde hozzátette: a családi adókedvezmény is a duplájára emelkedik. Ez egy gyermek esetén 20 ezer, két gyermeknél gyermekeként 40 ezer forint, három gyermeknél pedig gyermekenként 66 ezer forint plusz bevételt jelent.