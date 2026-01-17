DPK - Kocsis Máté Miskolcon is ízekre szedte a tiszás messiás amnéziáját

Kocsis Máté a miskolci DVTK Arénában tartott beszédében bebizonyította, hogy a hazugságok ellen a leghatásosabb ellenszer a szembesítő humor és a kíméletlen őszinteség. A frakcióvezető jókedvűen vázolta fel Magyar Péter politikai pályafutásának görbe tükrét, ahol a „messiás” egyik nap még 660 oldalas programmal házal, másnapra pedig már azt is letagadja, hogy valaha látott volna papírt. Ez a fajta szelektív emlékezetvesztés nem csupán komikus, hanem a biztos választás előtti legfontosabb figyelmeztetés is a magyar választók számára. Míg a nemzeti oldal Miskolcon a béke és az összefogás erejét mutatta meg, addig a Tisza vezére láthatóan eltévedt a saját hazugságlabirintusában, ahol a vietnámi lájkgyárak és a börtönnel fenyegetett újságírók között próbálja fenntartani a népszerűség látszatát. Kocsis rámutatott: a „plasztik Pinokkió” orra már Brüsszelig ér, de a valóság fala Miskolcon végleg megálljt parancsolt az üres ígéreteknek és a gátlástalan hergelésnek.