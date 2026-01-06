Egyes önkormányzatok finomítást, mások radikális változást akarnak

Navracsics Tibor: "Olyan megoldások és olyan változások legyenek, amely a polgármesteri, az önkormányzati világ, a polgármesterek, a közgyűlési elnökök szándékaival is egybe esnek és a kormányzat szándékaival is egybe esnek. Nem könnyű feladat, hiszen most láthatják, hogy egy meglehetősen bonyolult helyzetben kell szétszálaznunk azokat a problémákat, amelyek sok esetben vitákat okoznak kormány és önkormányzatok között, de szeretnénk végre most már ezt a munkát elvégezni és egy olyan megállapodást kidolgozni, amelyben az önkormányzatok is látják a saját javukat, a saját részüket és a kormányzat is látja a saját részét."