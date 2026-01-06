NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Egyes önkormányzatok finomítást, mások radikális változást akarnak

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter az önkormányzatokat érintő területekkel kapcsolatban nyilatkozott.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
Navracsics Tibor: "Olyan megoldások és olyan változások legyenek, amely a polgármesteri, az önkormányzati világ, a polgármesterek, a közgyűlési elnökök szándékaival is egybe esnek és a kormányzat szándékaival is egybe esnek. Nem könnyű feladat, hiszen most láthatják, hogy egy meglehetősen bonyolult helyzetben kell szétszálaznunk azokat a problémákat, amelyek sok esetben vitákat okoznak kormány és önkormányzatok között, de szeretnénk végre most már ezt a munkát elvégezni és egy olyan megállapodást kidolgozni, amelyben az önkormányzatok is látják a saját javukat, a saját részüket és a kormányzat is látja a saját részét."

 

