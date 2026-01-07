Ezt senki nem hitte el a baloldali elemzőtől: Élő adásban mondta ki a Fidesz titkát!

Karácsony Gergely idén sem lett hóhányó, de sajnos a fővárosi utakon ez meg is látszik, hiszen a városvezetés ismét meglepődött azon, hogy télen esik a hó. Minden figyelmeztetés ellenére korcsolyapályává alakultak a fővárosi utak, a hajnali havazás pedig egyszerűen a középkorba hajította vissza Budapestet. A Vezércikk mai adásában azonban nem csak a közlekedési káosszal foglalkozunk, hanem a baloldali gazdálkodás rémével is: először Budapestet, a nemzet fővárosát tették tönkre, most pedig az országot akarják csődbe vinni. De szerencsére a főváros pénzügyei a legnagyobb rendben vannak – ja, nem.