Gulyás Gergely: Megmaradtunk a béke szigetének

Elmondta, hogy ennél jóval többet sikerült tenni: Kibővítették a családtámogatási rendszert, megduplázták a családi adókedvezményt, a többgyermekes édesanyákat örökre mentesítik az adófizetés alól. A három százalékos hitellel mindenkinek segítenek, hogy saját otthona lehessen.

Egy átlagos magyar háztartás az egyharmadát fizeti az áramért és egynegyedét a gázért, mint amennyi az uniós átlag – tette hozzá. A tárcavezető felhívta a figyelmet arra, hogy az egészségügyben és az oktatásban jelentős béremelések történtek.

Szeretjük a hazánkat és meg van győződve, hogy Európát is csak azt tudja szeretni, aki szereti a hazáját. Ez is megkülönböztet minket Brüsszeltől

– fogalmazott. Mint mondta, Brüsszel ma egyszerre dolgozik Európa és Magyarország ellen. De hazánkat meg tudjuk védeni, tavasszal újra választunk. A tét a háború vagy béke, gyűlölet vagy normalitás, önfeladás vagy szuverenitás, migráció vagy határkerítés, a családja után a hazáját is eláruló brüsszeli ügynökpolitikus vagy a nemzeti érdekeket képviselő miniszterelnök – fejtette ki.

A miniszter így folytatta: Ukrajna támogatása vagy családtámogatás, 13. havi nyugdíj elvétele vagy 14. havi nyugdíj bevezetése, Csipkejózsika vagy Csipkerózsika, Brüsszel vagy Budapest, Európai Egyesült Államok vagy Magyarország. Ez a kérdés, válasszatok.