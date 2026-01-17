Háborús adó vagy magyar jólét? A Tisza és a DK már Zelenszkij kívánságlistájával kel és fekszik

A nemzeti petíció elindítása az utolsó védvonal, amellyel gátat szabhatunk a Brüsszel által követelt 800 milliárd euró feletti háborús tébolynak. Orbán Viktor rámutatott: a birodalmi elit mindent ki akar préselni a tagállamokból, hogy Kijev feneketlen zsákjába öntse a magyar emberek megdolgozott pénzét, éppen ezért a béke marad az egyetlen biztos választás. Míg a nemzeti kormány a családtámogatásokat és az otthonteremtési kedvezményeket védi, a brüsszeli húsosfazékhoz dörgölőző tiszás mandátum-tolvajok már nyúlnának a kasszához, hogy teljesítsék a globális gazdáik utasításait. Ez a küzdelem a nemzeti szuverenitás alapjairól szól: engedünk-e a zsarolásnak, vagy közösen mondjuk ki, hogy ránk ne számítsanak mások háborújának finanszírozásában. A választás tétje húsbavágó, hiszen a háborúpárti erők, élükön a Tisza Párttal és a DK-val, nemcsak a pénzünket, hanem a fiataljaink életét is kockára tennék az ukrán fronton.