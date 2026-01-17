Harsány: Szombat este végre hangosan nevetünk!

A Harsány legújabb adása szombat este a HírTV képernyőjén bebizonyítja, hogy az intelligens szórakoztatás nem veszett ki a hazai médiából, sőt, Harsányi Levente vezetésével új szintre lép. A stúdióban olyan ikonok gyűlnek össze, mint az Animal Cannibals, Zoltán Erika és Robby D., akik a kényelmes fotelekben nemcsak a múltat idézik, hanem a legfrissebb botrányokat is górcső alá veszik. Ebben a körben a szombat esti kikapcsolódás nem csupán egy ígéret, hanem a biztos választás azoknak, akik unják a steril stúdióbeszélgetéseket és a politikai közhelyeket.