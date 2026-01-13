Hetek óta elmarad a szemétszállítás Budán a tizenegyedik kerületben

Tájékoztatást és magyarázatot vár a II. kerület a MOHU Budapesttől az elmaradt szemétszállítások miatt, közölte Őrsi Gergely közösségi oldalán. Úgy fogalmazott, idézem: Levélben fordultam Mártha Imréhez, a MOHU Budapest vezérigazgatójához a kerület több részét érintő szemétszállítási problémák miatt. Elfogadhatatlan, hogy több utcában már a karácsony környéki szállítások is elmaradtak. Megkerestük Őrsi Gergelyt, de a közösségi oldalon látható kirohanása után már nem kívánt nyilatkozni. A MOHU azt állítja félretájékoztatták a polgármestert: tévesen vádolta Őrsi Gergely a hulladékszállítókat. A MOHU-t vezető Mártha Imre korábban pont a szemétszállításban dolgozókkal került konfliktusba amikor azok béremelést kértek.