Hó és jég uralja az északi vármegyéket

A természet erődemonstrációt tart Észak-Magyarországon, ahol Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád vármegye településeit vastag fehér lepel borítja. Az extrém hideg és a mindent bevonó zúzmara próbára teszi a lakosságot, de a védekezés szervezett. Sajópüspöki térségéből Mihály Bence, míg Balassagyarmat hófödte utcáiról Házy Attila jelentkezett be élőben. A beszámolók szerint a látvány festői, ám a valóság embert próbáló. A közútkezelők megfeszített munkájának köszönhetően a főbb útvonalak jól járhatóak, a közlekedés nem bénult meg, ami a helyiek fegyelmezettségét és a szakemberek profizmusát dicséri.