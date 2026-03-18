Mi vár a magyar kenyérre 2026-ban?

A szakember szerint a globális élelmiszerbiztonság stabil, ám a mezőgazdasági termelőknek Európa-szerte az önköltségi szint alá bukó tőzsdei árakkal és az ellátási láncokat megbénító háborús konfliktusokkal kell megküzdeniük.

Az energiaárak tartós magassága és a Hormuzi-szoros blokádja miatt megugró műtrágyaköltségek ugyanis olyan árrést emésztenek fel, amely megakadályozza az élelmiszerárak érdemi csökkenését. A szakember figyelmeztet: a jelenlegi, önköltség alatti tőzsdei árak és az inputanyagok drágulása miatt a gazdák kénytelenek visszafogni a termelési intenzitást, ami a 2026-os esztendőben már egy újabb, kínálati szűkülés okozta áremelkedési hullámot vetít előre.