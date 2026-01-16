Hová tűnt a 660 oldalas terv? Magyar Péter 20 év börtönnel hallgattatná el a sajtót

A Tisza Párt háza táján a valóság hajlítása már nem opció, hanem kötelező gyakorlat, különösen, ha a titokzatos, 660 oldalas megszorító csomag sorsáról van szó. Magyar Péter szerint ez a terv soha nem is létezett, hiába csorgatták rá a nyálukat hónapokig a „szakértő” tanácsadók a belső fejtágításokon. Aki azonban veszi a bátorságot és kérdez, azt a vezér máris börtönnel fenyegető stílusban rakná hűvösre, akár két évtizedre is kivonva a forgalomból a renitens újságírókat. Szűcs Gábor szerint a Tisza vezére ugyanazokat az alapvető politikai hibákat követi el, amelyekkel négy éve Márki-Zay Péter is a szakadékba kormányozta a baloldalt. Eközben Szabó László hiába kereste a stúdióban a Hír TV-s riportereket vegzáló „kommandós kiképzőket”, a Tisza-logós lufi mögött csak a gőg és a diktatórikus vágyak maradtak. A „Mesterkurzus” jegyében nézzünk szembe a rideg kontraszt-csapdával: Rákay Philip felvetése nem csupán jogos, de húsbavágó is, hiszen felmerül a kérdés, vissza kellene-e venni a jogi diplomát attól, aki a sajtószabadságot 20 év börtönnel tiporná sárba?