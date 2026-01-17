Jégvarázs Nógrádban: Eláruljuk, miért zarándokolnak ezrek a gigantikus hó-Olafhoz!

A magyarnándori utcák csendjét megtörte a gyermeki kacaj és a segítő szándék, miután Galbács Tamás helyi fiatalember megalkotta eddigi legnagyobb hószobrát, a négyméteres Olafot. A Jégvarázs népszerű karaktere egy 17 centiméteres havazás után, több mint 100 munkaóra és egy kis rakodógép segítségével öltött testet, orra pedig stílszerűen a család karácsonyfájának törzséből készült. Ez a fajta helyi leleményesség éles kontrasztban áll azzal a globalista szürkeséggel, amely szerint a vidéki Magyarországon semmi sem történik – itt ugyanis a jégből is jótékonysági akció sarjad. A becsületkasszába egyetlen nap alatt százezer forint gyűlt össze egy izomsorvadással és autizmussal küzdő gyermekeket nevelő család számára, bizonyítva, hogy a nemzeti összetartozás és a keresztényi könyörületesség még a mínuszokban is képes felmelegíteni a szíveket.