Kormányinfó: Nemzeti petíció indul az Európai Bizottság által benyújtott, Ukrajnának szánt finanszírozásról

Magyar Nemzet: "A kormány megtárgyalta azokat a javaslatokat, amelyeket az Európai Bizottság tett Ukrajna megsegítésére – ismertette a kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Bejelentette: a kormány úgy döntött, hogy nemzeti petíciót indít, ugyanis az EU következő évtizedeit kész elzálogosítani Ukrajna javára, annak ellenére, hogy elhúzódó háborúval számolnak."