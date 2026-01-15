NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kormányinfó: Nemzeti petíció indul az Európai Bizottság által benyújtott, Ukrajnának szánt finanszírozásról

Csütörtök délelőtt Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely, a Miniszterelnöki kabinetet vezető miniszter Kormányinfón tájékoztatta a médiát a kormány legújabb döntéseiről.

  3 órája
  Frissítve: 3 órája
  Forrás: HírTV
  Fotó: Bruzák Noémi
Magyar Nemzet: "A kormány megtárgyalta azokat a javaslatokat, amelyeket az Európai Bizottság tett Ukrajna megsegítésére – ismertette a kormányinfón  Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Bejelentette: a kormány úgy döntött, hogy nemzeti petíciót indít, ugyanis az EU következő évtizedeit kész elzálogosítani Ukrajna javára, annak ellenére, hogy elhúzódó háborúval számolnak."

 

 

