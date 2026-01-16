„Kuss, én így szállok le a bicikliről!” – Avagy a gőg kézikönyve Magyar Péter önkénteseinek

Magyar Péter ismét megmutatta valódi arcát, amikor kiderült, hogy a Tisza Párt számára az önkéntesei csupán lecserélhető statiszták a messiási ambíciók díszletéhez. A napvilágra került lekezelő útmutató stílusa és tartalma minden jóérzésű embert megbotránkoztat, hiszen a „szeretet pártja” valójában katonai fegyelmet és vakfegyelmet vár el azoktól, akik ingyen dolgoznak a bukott liberális tanácsadók keltetőjének sikeréért. Ebben a nárcisztikus világban a biztos választás nem a gőg, hanem a kölcsönös megbecsülés lenne, ám a Tisza vezére számára a hívei csak lájkokat gyártó biogépek, akiket bármikor félre lehet lökni, ha már nincs rájuk szükség. Az útmutató pontokba szedett arroganciája éles kontrasztban áll a szabadságról szóló üres lózungokkal, bizonyítva, hogy a bábkormány jelöltjei valójában csak néma végrehajtói egy sötét észak-koreai típusú kommunikációs tervnek.