Kutyagumi a hóban: ennyit ér Európa az új világrendben?

Üdvözöljük a megvalósult abszurditások korában, ahol a demokrácia fáklyavivője, az Egyesült Államok nemes egyszerűséggel kommandósokat küld egy szuverén állam elnöki palotájába. Bogár László és Boros Imre a Hír FM Háttérkép című műsorában nem tettek lakatot a szájukra: szerintük a világot éppen most osztják fel újra, és ebben a játszmában nincsenek szabályok. A történet szerint amerikai különleges egységek behatoltak Venezuelába, elfogták az elnököt és a nejét, majd New Yorkba vitték őket. Miért? Mert ez az ő portájuk. A Monroe-elv visszatért, méghozzá szteroidokon: Amerika az amerikaiaké (értsd: az USA-é), és jaj annak, aki más valutában akarja elszámolni az olajat. Eközben Európa? A szakértők szerint a kontinensünk "kiskutya kakájaként" végezte a hóban: büdös is, útban is van, és senki nem akar belelépni.