Kutyagumi a hóban: ennyit ér Európa az új világrendben?

Amíg Brüsszelben a nem létező klímakatasztrófa ellen küzdenek és a "zöld átállás" lázálmait kergetik, addig a nagyfiúk felosztják a világot. Amerika nem finomkodik: ha kell, elnököket rabol el, ha kell, szigeteket vásárol. Európa pedig? Nos, a Háttérkép szakértői szerint annyit érünk a nagyok asztalánál, mint kutyagumi a hóban. Orbán Viktor az egyetlen, aki érti a leckét, a többiek csak statisztálnak a saját temetésükhöz.
Üdvözöljük a megvalósult abszurditások korában, ahol a demokrácia fáklyavivője, az Egyesült Államok nemes egyszerűséggel kommandósokat küld egy szuverén állam elnöki palotájába. Bogár László és Boros Imre a Hír FM Háttérkép című műsorában nem tettek lakatot a szájukra: szerintük a világot éppen most osztják fel újra, és ebben a játszmában nincsenek szabályok. A történet szerint amerikai különleges egységek behatoltak Venezuelába, elfogták az elnököt és a nejét, majd New Yorkba vitték őket. Miért? Mert ez az ő portájuk. A Monroe-elv visszatért, méghozzá szteroidokon: Amerika az amerikaiaké (értsd: az USA-é), és jaj annak, aki más valutában akarja elszámolni az olajat. Eközben Európa? A szakértők szerint a kontinensünk "kiskutya kakájaként" végezte a hóban: büdös is, útban is van, és senki nem akar belelépni.