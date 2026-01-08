Menczer Tamás: Ezek ugyan azok az emberek, akik korábban is a baloldali gazdaságpolitikát irányították

Menczer Tamás: "Az a megszorító csomag, amelyet látunk tőlük és ami nyilvánosságra került, az egy virtigli, száz százalékig baloldali megszorítócsomag. Tehát két választás van. Azt is lehetne mondani, hogy egy brüsszeli út és egy magyar út, meg azt is lehetne mondani, hogy egy nemzeti, patrióta gazdaságpolitika, ezt képviseljük mi, meg a baloldali gazdaságpolitika és ezek ugyan azok az emberek Kéritől kezdve Petschnig Mária Zitán keresztül Bokros Lajossal bezárólag. Ezek ugyan azok az emberek, akik korábban is a baloldali gazdaságpolitikát irányították."