A rendkívüli helyzet miatt megindultak a magyar tankok

Tankokat küldött a Magyar Honvédség Miskolcra, hogy segítsenek a hóhelyzet miatt bajba kerülteken - közölte a honvédelmi miniszter közösségi oldalán. Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta: nem csak Borsodba, az ország több pontjára is indítanak harckocsikat. Kaposvárról két-két BTR-80 típusú harcjárművet csoportosítottak át Pécsre és Medinára, valamint két Wisent műszaki-vontató járművet küldenek Veszprémbe.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: a Magyar Honvédség az Operatív Törzs tagjaként, a Belügyminisztériummal és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal szoros együttműködésben folyamatosan figyelemmel kíséri a rendkívüli hóhelyzet alakulását, és szükség esetén közreműködik a feladatok végrehajtásában.