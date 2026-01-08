Magyar Péter kampánycélra használja a havazást

Miért kampányol folyamatosan a hóhelyzettel Magyar Péter, ha az embereitől azt kérte, hogy ne kampányoljanak? A Monitor mostani műsorában ez is terítékre kerül.
A tartalomból:
- Hó volt, hó nem volt: Magyar Péter onnan is tudott havazós imázsképet posztolni, ahol nem is hullott a hó
- Bizottsági alperes: Ursula Von Der Leyent a fegyvermutyis kapcsolatai miatt állítanák bíróság elé
- Lehazudnák a napot az égről: annyira nem vennék el, hogy újabb Tiszás főember beszélt a 13. havi nyugdíj ellen
Vendégek:
Haraszti Gyula, a Magyar Nemzet újságírója
Halász Gábor, Kiskutas polgármestere
Radics Béla, a Fidesz fővárosi önkormányzati képviselője
Műsorvezető: M. Kovács Róbert