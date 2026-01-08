Magyar Péter kampánycélra használja a havazást

A tartalomból:

- Hó volt, hó nem volt: Magyar Péter onnan is tudott havazós imázsképet posztolni, ahol nem is hullott a hó

- Bizottsági alperes: Ursula Von Der Leyent a fegyvermutyis kapcsolatai miatt állítanák bíróság elé

- Lehazudnák a napot az égről: annyira nem vennék el, hogy újabb Tiszás főember beszélt a 13. havi nyugdíj ellen

Vendégek:

Haraszti Gyula, a Magyar Nemzet újságírója

Halász Gábor, Kiskutas polgármestere

Radics Béla, a Fidesz fővárosi önkormányzati képviselője

Műsorvezető: M. Kovács Róbert