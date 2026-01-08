Számos európai ország térdre kényszerült a fagy előtt – itt a nagy időjárási körkép

Bár a havas táj látványa mondhatni szívet melengető, de a jeges csapadék sok nehézséget okoz a világban.



Hollandiában a nagy mennyiségű hó megbénította a vasúti közlekedést, egyes szakaszokon órákig egyáltalán nem jártak vonatok.



Az egyik legforgalmasabb európai repülőtér, az amszterdami Schiphol repülőtér, ahol több mint 1000 járatot töröltek, miután a hóeltakarítás és a jégtelenítés ellehetetlenítette a biztonságos közlekedést. A hatóságok azt tanácsolták az embereknek, hogy amennyiben lehetséges, maradjanak otthon.

A ritka fagyos időszak harmadik napján erős havazás borította fehérbe Párizst is,

ami késéseket okozott a vonatforgalomban és közúti fennakadásokat is eredményezett. A jég miatt eddig öt halálos közlekedési balesetet regisztráltak.

Nemcsak az utakon és síneken, de a levegőben is komoly problémát okozott az időjárás. Párizs két repülőterén járatok százait törölték, több ezer utas rekedt a terminálokon.

Olaszországban az olimpiai láng fáklyaváltó futása hó záporon keresztül haladt Bologna irányába.

A láng egy hónappal ezelőtt Rómából indult útjára, és már járt Szardínia és Szicília szigetén, valamint Nápoly és Bari déli városaiban is, a 12 000 kilométeres út részeként, amely február 6-án a milánói San Siro stadionban ér véget.