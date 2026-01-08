Megkezdődött a 16. Nemzetközi Cirkuszfesztivál

Hankó Balázs ismertette, hogy 4 kontinens 21 országából 200 világhírű artista öt különböző műsorblokkban méri össze a tudását. A miniszter hozzátette, hogy a 150 éves múlttal rendelkező magyar cirkuszművészet jeles eseménye, a Monte-Carlói Nemzetközi Cirkuszfesztivál után a világ második legnagyobb ilyen jellegű szakmai rendezvénye.