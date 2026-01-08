Halálos fagy fenyeget – a menedékhelyek várják a hajlék nélküli embereket az extrém hidegben

A fővárosban a rendkívüli lehűlés és a havazás miatt kritikus helyzet alakult ki. Miközben a főútvonalak viszonylag jól járhatóak, a mellékutcák és járdák sok helyen jegesek és havasak, ami komoly veszélyt jelent a közlekedőkre. Fülöp Attila államtitkár bejelentése nyomán a vörös kód értelmében minden intézménynek fogadnia kell a krízishelyzetbe kerülteket. Az operatív törzs arra kér mindenkit, hogy

aki az utcán segítségre szoruló embert lát, azonnal tárcsázza a 112-es segélyhívót, mivel az éjszakai órákban akár -15, -20 fokos extrém hideg is várható az ország több pontján.