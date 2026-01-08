100 millió forintos fejlesztéseket adtak át a pilisvörösvári gimnáziumban

Harmónikaszó nyitotta meg a pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium felújított részeinek átadóját. Összesen 130 millió forintos beruházás valósult most meg, de a munkának még nincs vége - jelentette ki a kormánypártok kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás elmondta: a korszerűsítés folytatódik, az aulában még zajlik a felújítás. Menczer Tamás hozzátette: Pilisvörösvárra még összesen 250 millió forintnyi beruházás érkezik a jövőben.

Országszerte csaknem 500 intézményben zajlik német nemzetiségi oktatás, erről a nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár beszélt. Soltész Miklós hangsúlyozta: ezek az óvodák, és iskolák mindegyike valamilyen fejlesztésben részesült.

A magyar állam csak az előző tanévben 163 milliárd forintot fordított német nemzetiségi iskolák felújítására és fenntartására.