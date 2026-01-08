Véget ért a káosz, fellélegezhetnek a berliniek

A rendőrautóból hangosbeszélőn hívták fel a figyelmet arra, hogy aki nincs biztonságban otthon, menjen a kialakított melegedőkbe. Az időseket és a betegeket a mentők vitték a menedékhelyekre.

A Vulkangruppe nevű, antifa kötődésű szélsőbaloldali csoport támadását elsőként a belső hírszerzés volt vezetője nevezte terrorakciónak. A berlini polgármester szerint a terrortámadás rávilágított a kritikus infrastruktúra és a katasztrófavédelem hiányosságaira. A polgármesternek sokan felrótták, hogy a válság első óráiban elérhetetlen volt, mert a saját bevallása szerint épp teniszezett. Amikor pedig előkerült, akkor sem a helyszínre ment, hanem otthon maradt. Az embereket ez azért dühítette fel, mert Wegner nem az érintett kerületek egyikében lakik, tehát az ő otthonában volt fűtés. A 100 ezer érintett berlini úgy érezte, hogy a kormány is magukra hagyta őket az áramszünet öt napja alatt.

Az áramszünet felhívta a figyelmet arra is, hogy ma már gyakorlatilag szinte semmi nem működik elektromosság nélkül. Ezt az elektromos buszt nem lehetett feltölteni, úgyhogy egy benzinmotoros járműnek kellett vontatnia. A tóparti házakat elöntötte a víz, mert leálltak a csatornarendszer szivattyúi. Egy berlini pedig azt posztolta, az áramszünet ellenére tud fűteni és főzni, mert megrakta fával a környezetvédelmi okokból régen betiltott hagyományos tűzhelyét.