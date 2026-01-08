Meseszép, de veszélyes – így borította be a rekordmennyiségű hó az országot

Az országban az elmúlt napokban az utóbbi másfél évtized legnagyobb havazása érkezett meg – sok helyen 10–20 cm friss hó esett, helyenként pedig még ennél is többre számítanak.

Budapestet is vastag hótakaró borítja, ami különösen látványos, de egyben az autósok rémálma egyben.

ár a forgalmasabb útszakaszokat mostanra már letisztították, máig vannak olyan kisebb utcák még a fővárosban is, amelyek járhatatlanok. Kollégánk a reggeli órákban a XII. kerületbe is ellátogatott, ahol egyes utcák igazi kihívást tartogatnak mind az autósok, mind pedig a gyalogosok számára.

A katasztrófavédelem arról számolt be tegnap, hogy elzárt település nincs az országban. Az alapvető élelmiszerek, gyógyszerek mindenhol rendelkezésre állnak.



A Nógrád vármegyei Balassagyarmaton és környékén tegnap 20-25 centiméter vastag hóréteget kapott, azonban az éjszaka folyamán már nem esett a hó, viszont a rendkívül erős szél okozhat hófúvásokat a térségben.