Elhavazva hazugságokkal

Van bárkinek joga elvenni azt, amiért valaki egy élet munkájával megdolgozott? Hol vannak a határai a magyar nyugdíjrendszernek? Okozhat-e komoly problémát Magyarországnak, ha néhány politikus leplezni próbálja, hogy támogatja az EU migrációs politikáját? Ezúttal is bőven volt vitatéma a Komment műsorában.
A tartalomból:
Dobrev Klára stadionok VIP-páholyait nyitná meg a fagyoskodók előtt, a kormány szerint van még hely a hajléktalanellátásban, és a MÁV pályaudvarai megnyílnak, a szociális intézményeknek pedig kötelező befogadni az időjárás miatt bajba jutott hajléktalanokat.
Az energia-, gáz-, távhő- és ivóvízellátás mindenhol megnyugtatóan működik.
A Tisza Párt egyik kampányfőnöke szerint a 13. és 14. havi nyugdíj is marketingfogás, a Tisza gazdasági szakértői pedig egytől-egyik támadják a 13. és 14. havi nyugdíjat. Kéri László felesége megismételte, hogy bele kellene nyúlni a 13. havi nyugdíjba, a Tisza német testvérpártja pedig 67 év fölé emelné a nyugdíjkorhatárt.
A Tisza Párt támogatja a migrációs paktumot, Magyar Péter pedig azt állította, hogy mindig leszavazták a migrációs paktummal kapcsolatos uniós döntéseket. Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője dokumentumokkal cáfolja Magyar Péter állítását.
Vendégek:
Árpási Bence a Népszava újságírója
Kanász-Nagy Máté független országgyűlési képviselő
Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője
Megyeri Jonathán rabbi, a Neokhon főszerkesztője
Műsorvezető: Déri Stefi