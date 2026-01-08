Elhavazva hazugságokkal

A tartalomból:

Dobrev Klára stadionok VIP-páholyait nyitná meg a fagyoskodók előtt, a kormány szerint van még hely a hajléktalanellátásban, és a MÁV pályaudvarai megnyílnak, a szociális intézményeknek pedig kötelező befogadni az időjárás miatt bajba jutott hajléktalanokat.

Az energia-, gáz-, távhő- és ivóvízellátás mindenhol megnyugtatóan működik.

A Tisza Párt egyik kampányfőnöke szerint a 13. és 14. havi nyugdíj is marketingfogás, a Tisza gazdasági szakértői pedig egytől-egyik támadják a 13. és 14. havi nyugdíjat. Kéri László felesége megismételte, hogy bele kellene nyúlni a 13. havi nyugdíjba, a Tisza német testvérpártja pedig 67 év fölé emelné a nyugdíjkorhatárt.

A Tisza Párt támogatja a migrációs paktumot, Magyar Péter pedig azt állította, hogy mindig leszavazták a migrációs paktummal kapcsolatos uniós döntéseket. Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője dokumentumokkal cáfolja Magyar Péter állítását.

Vendégek:

Árpási Bence a Népszava újságírója

Kanász-Nagy Máté független országgyűlési képviselő

Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője

Megyeri Jonathán rabbi, a Neokhon főszerkesztője

Műsorvezető: Déri Stefi