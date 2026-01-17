NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Orbán Viktor Miskolcon: Egymilliós átlagbér és 14. havi nyugdíj vár ránk a brüsszeli háború helyett

Miskolc, az egykori szocialista iparváros ma a nemzeti ébredés és a high-tech jövő bástyája, ahol Orbán Viktor világossá tette: a magyarok sorsát nem a brüsszeli üvegpalotákban, hanem a magyar családokban írják. A miniszterelnök Miskolcon hirdette meg a „Nagy Tervet”, amelynek alapja a béke, célja pedig az, hogy a magyarok ne csak túléljenek, hanem végre nagyok és gazdagok legyenek.

A miskolci háborúellenes gyűlés sorsfordító pillanat volt, ahol Orbán Viktor kendőzetlen őszinteséggel vázolta fel a magyar jövőt a brüsszeli háborús tébollyal szemben. A miniszterelnök figyelmeztetett: a háború csak egy rossz áprilisi döntésre van tőlünk, ha hagyjuk, hogy a Tisza és a DK brüsszeli bábjai ránk kényszerítsék az ukrán frontot és a sorkatonaságot. A kormány célja viszont a biztos választás: egymillió forintos átlagbér, négyszázezer forintos minimálbér és a teljes energiafüggetlenség elérése. Miközben a birodalmi bürokraták a kaviár mellé a magyar fiatalok életét is felszolgálnák desszertnek, a nemzeti oldal Miskolcon megüzente: mi nem se pénzt, se katonát nem küldünk mások háborújába. Az ütem jó, az irány jó, de a munka dandárja még hátravan, hogy Magyarország végleg lerázza magáról a „merjünk kicsik lenni” balliberális kishitűségét.

Ön nálunk a teljes, vágatlan igazságot láthatja: nézze meg a háborúellenes gyűlés minden sorsfordító pillanatát exkluzívan csak a HírTV-n!

 

