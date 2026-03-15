Megmozdult a nemzet: Képeken a történelmi léptékű Békemenet

Minden idők legnagyobb Békemenete állt ki az Orbán-kormány mellett. A sorsdöntő áprilisi választás előtt több százezren vettek részt az eseményen. A Békemenetre az ország minden pontjáról, a Kárpát-medencéből és Lengyelországból is érkeztek résztvevők. Már napfelkelte előtt gyülekeztek a baranyaiak Pécsett. A legtöbben az elmúlt évek összes Békemenetén ott voltak, de akadtak olyan is, akik először utaztak csak emiatt a fővárosba.

A légifelvételek tanúsága szerint a körutat teljes szélességében kitöltötte a méltóságteljes tömeg. Ez nem csupán egy séta volt, hanem egy világos üzenet a külföldi zsarolási kísérletekre: a magyarok nem kérnek a háborús uszításból és a bábkormányokból. A résztvevők arcán az elszántság és a közösségi élmény ereje látszott, ahogy együtt skandálták a béke és a szuverenitás jelszavait. Az esemény csúcspontján elhangzott: a haza sorsa a tét, és áprilisban a józan észnek kell győzedelmeskednie a káosz felett.