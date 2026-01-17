Pofon a magyaroknak: Brüsszelben az ukrán feneketlen zsák többet ér, mint két évtizednyi magyar hűség

A miskolci háborúellenes gyűlés egyik legütősebb pillanata volt, amikor Kocsis Máté szembesítette a közvéleményt a brüsszeli elit elképesztő cinizmusával. A tények makacs dolgok: a háromszoros pénzösszeg, amit Ukrajna egy-két év alatt bezsebelt, porig rombolja a „jogállamisági” aggályokba csomagolt zsarolások hitelességét. Ez a biztos választás tétje is, hiszen miközben hazánktól minden fillért irigyelnek a birodalmi bürokraták, a háborús pszichózis oltárán gondolkodás nélkül feláldozzák Európa gazdasági jövőjét. A Tisza Párt és a hazai dollárbaloldal természetesen mélyen hallgat erről az igazságtalanságról, hiszen ők a brüsszeli húsosfazékhoz dörgölőző mandátum-tolvajokként csak a gazdáik utasításait merik visszaböfögni. Míg a kormány a magyar érdekeket védi, addig a globalista elit számára az „európai érték” láthatóan csak egy eufemizmus a nemzeti vagyonok gátlástalan átcsoportosítására.