Politikai aktivisták újságíróbőrben: Így vizsgázott a balliberális média a miniszterelnök előtt!

Adásunkban részletesen elemezzük a nemzetközi sajtótájékoztató legfontosabb tanulságait, ahol elhangzott, hogy a következő évtized kulcsszava a biztonság lesz. Szakértőinkkel megvitatjuk, hogyan érvényesül az amerikai erőpolitika Maduro elfogása kapcsán, miközben a hazai közéletet is górcső alá vesszük. Vendégeink szerint a magyar ellenzéki újságírók viselkedése ismét hagyott kívánnivalót maga után, hiszen sokszor színvonal alatti módon, aktivistaként léptek fel. Bálint Botond ugyanakkor rávilágított a miniszterelnök munkájának összetettsége iránti tisztelet fontosságára is.