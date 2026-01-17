Rezsi-gyilkosok gyülekezete: A Tisza Párt titkos lakásokon tervezi a magyar családok megsarcolását

A Tisza Párt vezetői és szakértői gárdája egy összehangolt, brutális támadássorozatot indított a magyar családok legfontosabb védőbástyája, a rezsicsökkentés ellen. Magyar Péter több alkalommal is „humbugnak” titulálta a rendszert, azt hazudva, hogy a magyarok többet fizetnek az európai átlagnál, miközben a tények ennek az ellenkezőjét bizonyítják. A párt belső köreiben azonban ennél is meredekebb gondolatok keringenek: Bódis Krisztina képviselőjelölt például egy podcastban fejtette ki azt a szürreális elméletet, miszerint a többet fizetés valójában „sokkal jobb dolog”, mint a rezsicsökkentés nyújtotta biztonság. Ez a fajta lekezelő, népnyúzó mentalitás nem véletlen, hiszen a brüsszeli húsosfazékhoz dörgölőző Gerzsenyi Gabriella már uniós tisztviselőként is azon munkálkodott, hogy hivatalos iratokban fúrja meg a magyar emberek kedvezményeit. A biztos választás tehát továbbra is a nemzeti kormány, amely nem engedi, hogy a dollárbaloldal új messiása és annak tanácsadói gárdája – köztük a rezsit eltörölni kívánó Surányi György és a „hazugságot” kiáltó Király Júlia – visszahozzák a balliberális korszak brutális áremeléseit.